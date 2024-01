CAN 2024 - Fanzone corniche Ouest : Le Sénégal Corrige la Guinée, ses supporters aux anges !

A l’issue de la phase de poule de la coupe d’Afrique des nations 2024, l’équipe nationale du Sénégal s’empare de la première place devant le Cameroun et la Guinée. Le Sily National n’a pas résisté à la fureur des lions de la Téranga qui ont battu l’équipe de Kaba Diawara par 2 buts à Zéro. La première mi-temps fut très intense, mais au retour des vestiaires, Abdoulaye Seck et Elimane Ndiaye ont donné la victoire aux lions du Sénégal qui ont fait vibrer les supporters sénégalais. Sur la corniche Ouest de Dakar, c’est toujours l’ambiance qui est au rendez-vous avec la Rts et Sd Consulting qui, autour des fanzones, donnent de la voix aux supporters fiers de leur équipe nationale.