Bundesliga : Avec un Sadio Mané très moyen, le Bayern Munich remporte le derby contre le Borussia Dortmund

Avec à leur tête le nouvel entraîneur, Thomas Tuchel, le FC Bayern a signé une large victoire (4-2) sur son grand rival le Borussia Dortmund. Pour cette 26ème journée de Bundesliga, les bavarois retrouvent la tête du championnat avec 55 points juste devant le Borussia (2ème, 53 pts.)



Dans cette rencontre prolifique, le gardien du BVB Gregor Kobel a marqué contre son camp (1-0, 13e) avant que Thomas Müller ne signe un doublé (2-0 à la 18e et 3-0, à la 23e) en première mi-temps.



En seconde période malgré un Bayern moins dominateur, kingsley Coman réussira à corser l’addition (4-0, 50e.) Fort heureusement, Emre Can profitera d’un penalty pour réduire la marque (4-1, 71e. Mieux encore, Donyell Malen permettra au Borussia de revenir à deux buts d’écart (4-2, 90e.)



L’autre enseignement à tirer de cette rencontre est la prestation très décevante de Sadio Mané. Laissé sur le banc par Thomas Tuchel, pour ce bouillant derby, l’attaquant sénégalais est entré à la 69ème minute. Et, ce qu’on peut dire c’est que la recrue phare de cet été n’a pas marqué les esprits.

Pas assez tranchant dans ses appels de balles, et moins explosif depuis son retour de blessure au genou, il traverse une période compliquée (18 matches pour 6 buts et 4 passes décisives en championnat.)