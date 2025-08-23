Budget du Sénégal 2026-2028 : Des projets ambitieux, mais des défis à relever ( Par Seydou Sow, économiste financier )


Budget du Sénégal 2026-2028 : Des projets ambitieux, mais des défis à relever ( Par Seydou Sow, économiste financier )
Le gouvernement sénégalais vient de présenter son plan budgétaire pour les trois prochaines années (2026-2028). Ce document, appelé DPBEP, fixe les grandes orientations financières du pays. Mais entre les promesses sur le papier et la réalité du terrain, l'écart est-il gérable ?
Le Sénégal prévoit de collecter 16 639 milliards de francs CFA de recettes sur trois ans, tout en dépensant 19 364 milliards. L'objectif ? Investir massivement pour faire décoller l'économie. Les recettes augmenteraient rapidement, passant de 5 057 milliards en 2026 à 6 021 milliards en 2028, soit une hausse de 19% en trois ans. Cette progression s'appuie sur deux piliers : faire payer plus d'impôts aux entreprises et citoyens, et exploiter les ressources pétrolières et gazières du pays. Du côté des dépenses, la progression sera plus modérée avec une augmentation de 10% sur trois ans, mais avec une priorité claire : l'investissement public passera de 36% des dépenses en 2026 à 40% en 2028.
Le déficit budgétaire, c'est-à-dire la différence entre ce que l'État dépense et ce qu'il gagne, devrait diminuer progressivement. Il passerait de 5% du PIB en 2026 à 3% en 2028. La dette publique suivrait la même tendance positive, tombant de 65% du PIB en 2026 à 60% en 2028. Ces chiffres permettraient au Sénégal de respecter les règles fixées par l'Union monétaire ouestafricaine et donneraient une image de finances publiques maîtrisées.
Cependant, les résultats de 2025 montrent un décalage inquiétant entre les objectifs et la réalité. À mi-parcours 2025, le Sénégal n'avait collecté que 2 226 milliards FCFA de recettes, soit moins de la moitié de l'objectif annuel. Pire encore, les dons des partenaires internationaux ne représentaient que 8% des prévisions, obligeant l'État à se financer massivement sur les marchés financiers. L'investissement public pose aussi question : alors que le gouvernement veut porter ce poste à 40% des dépenses d'ici 2028, il ne représentait que 30% au premier semestre 2025. Les projets peinent visiblement à se concrétiser sur le terrain.
Pour que ces projections ambitieuses deviennent réalité, le Sénégal doit résoudre plusieurs équations complexes. D'abord, collecter plus d'impôts en atteignant 20% de pression fiscale d'ici 2029 suppose de mieux contrôler l'économie informelle, de digitaliser l'administration fiscale et de restaurer la confiance entre l'État et les citoyens. Ensuite, il faut investir mieux et pas seulement plus : augmenter les investissements publics c'est bien, mais il faut aussi mieux choisir les projets selon leur impact économique et social, améliorer le suivi entre institutions et réduire les délais de réalisation. Enfin, même si le ratio dette sur PIB baisse dans les projections, c'est surtout parce que l'économie grandit plus vite que la dette elle-même. Le vrai défi reste de s'assurer que chaque franc emprunté serve à financer des projets rentables qui généreront des recettes futures.
Le plan budgétaire 2026-2028 du Sénégal n'est pas irréaliste, mais il reste très ambitieux. Sa réussite dépendra de la capacité du gouvernement à moderniser rapidement l'administration fiscale, à mieux contrôler les dépenses courantes comme les salaires et subventions, à améliorer l'exécution des projets d'investissement et à maintenir la discipline budgétaire. Au final, ce ne sont pas les chiffres sur le papier qui comptent, mais la capacité à les transformer en routes, hôpitaux, écoles et emplois pour les Sénégalais. C'est là que se jouera la crédibilité de cette stratégie budgétaire et l'avenir économique du pays.
Cet article s'appuie sur l'analyse du Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) 2026-2028 du ministère des Finances et du Budget du Sénégal.


Seydou sow
Economiste Financier et Analyste Quantitatif
Seydou20.sow@ucad.edu.sn
Autres articles
Samedi 23 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dakar : un premier cas de Mpox confirmé

Dakar : un premier cas de Mpox confirmé - 23/08/2025

Fanaye (Podor) sous les eaux : 90 moutons et chèvres emportés par les fortes pluies

Fanaye (Podor) sous les eaux : 90 moutons et chèvres emportés par les fortes pluies - 23/08/2025

Grand Dakar : arrestations pour trafic de drogue et vol de moto

Grand Dakar : arrestations pour trafic de drogue et vol de moto - 23/08/2025

Diamaguène Sicap Mbao : interpellation pour maltraitance animale et vente de viande impropre

Diamaguène Sicap Mbao : interpellation pour maltraitance animale et vente de viande impropre - 23/08/2025

Célébration des 90 ans du président Abdou Diouf : la Fondation Abdou Diouf Sport et Vertu lance les festivités de l’anniversaire de l’ancien chef d’état

Célébration des 90 ans du président Abdou Diouf : la Fondation Abdou Diouf Sport et Vertu lance les festivités de l’anniversaire de l’ancien chef d’état - 23/08/2025

Thiès : un soupçon de vidéo tourne au drame, un ferrailleur bastonne une femme

Thiès : un soupçon de vidéo tourne au drame, un ferrailleur bastonne une femme - 23/08/2025

Mbour : le cerveau d’un vaste réseau de drogue dure tombe avec 430 képas de Kush

Mbour : le cerveau d’un vaste réseau de drogue dure tombe avec 430 képas de Kush - 23/08/2025

Mbour : une étudiante accuse un charlatan de viol, une grossesse vient tout bouleverser

Mbour : une étudiante accuse un charlatan de viol, une grossesse vient tout bouleverser - 23/08/2025

Ziguinchor : l’arrestation surprise du porte-parole du MFDC, Hamidou Djiba, secoue la Casamance

Ziguinchor : l’arrestation surprise du porte-parole du MFDC, Hamidou Djiba, secoue la Casamance - 23/08/2025

Passation de service entre El Hadji Ndiaye et Abdou Aziz Zoumarou, nouveau PCA de la TDS

Passation de service entre El Hadji Ndiaye et Abdou Aziz Zoumarou, nouveau PCA de la TDS - 22/08/2025

Inondations à Thiès - Finalisation des travaux du canal de Nguinth : Le mouvement Masla appelle les autorités compétentes à prendre des mesures idoines

Inondations à Thiès - Finalisation des travaux du canal de Nguinth : Le mouvement Masla appelle les autorités compétentes à prendre des mesures idoines - 22/08/2025

Déficit budgétaire – Les illusions de PASTEF et l’aveuglement de Cheikh Diba (Abdoulaye Wilane)

Déficit budgétaire – Les illusions de PASTEF et l’aveuglement de Cheikh Diba (Abdoulaye Wilane) - 22/08/2025

Foncier au Sénégal / Mesures suspensives - mainlevées :

Foncier au Sénégal / Mesures suspensives - mainlevées : "Aucun écho lorsqu’il s’agit d’expliquer [...] Le spectre des pratiques du passé plane à nouveau sur notre patrimoine foncier" (Me Habib Vitin). - 22/08/2025

Forte pluie à Thiès : plusieurs quartiers sous les eaux... Les routes devenues impraticables

Forte pluie à Thiès : plusieurs quartiers sous les eaux... Les routes devenues impraticables - 22/08/2025

Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale

Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale - 22/08/2025

Sanctions contre le juge Mandiaye Niang : La CNDH apporte son soutien au magistrat et appelle au respect du droit international

Sanctions contre le juge Mandiaye Niang : La CNDH apporte son soutien au magistrat et appelle au respect du droit international - 22/08/2025

Mbour / Jean Baptiste Tine à Mbour : « Redonner tout son lustre à l’administration! »

Mbour / Jean Baptiste Tine à Mbour : « Redonner tout son lustre à l’administration! » - 22/08/2025

INONDATIONS À TOUBA / L’appel bouleversant de Serigne Habibou Mbacké: «  Nous n’avons nulle part où mettre les pieds « 

INONDATIONS À TOUBA / L’appel bouleversant de Serigne Habibou Mbacké: «  Nous n’avons nulle part où mettre les pieds «  - 22/08/2025

TOUBA – À Féto, un câble électrique immergé dans les eaux pluviales sème la panique

TOUBA – À Féto, un câble électrique immergé dans les eaux pluviales sème la panique - 22/08/2025

Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy

Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy - 22/08/2025

Golf : un faux bailleur arrêté pour escroquerie à la location de 660 000 FCFA

Golf : un faux bailleur arrêté pour escroquerie à la location de 660 000 FCFA - 22/08/2025

TOUBA ENGLOUTIE / Les élus évaporés- Moustapha Mésséré écœuré par l’absence des députés Cheikh Thioro , Abdoulaye Sylla de Ecotra et surtout de ….

TOUBA ENGLOUTIE / Les élus évaporés- Moustapha Mésséré écœuré par l’absence des députés Cheikh Thioro , Abdoulaye Sylla de Ecotra et surtout de …. - 22/08/2025

Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : la réaction ferme de l’UMS

Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : la réaction ferme de l’UMS - 21/08/2025

Kaolack : Plaidoyer pour une meilleure prise en compte des travailleurs de l'économie informelle

Kaolack : Plaidoyer pour une meilleure prise en compte des travailleurs de l'économie informelle - 21/08/2025

Offense à une personne ayant les prérogatives du Chef de l’État : une infraction impossible sans délégation expresse de pouvoirs

Offense à une personne ayant les prérogatives du Chef de l’État : une infraction impossible sans délégation expresse de pouvoirs - 21/08/2025

Élection du maire de Dakar : Barthélémy Dias saisit la Cour suprême pour suspendre la réunion du conseil municipal

Élection du maire de Dakar : Barthélémy Dias saisit la Cour suprême pour suspendre la réunion du conseil municipal - 21/08/2025

Koungheul : Une foule immense accompagne la députée Fanta Sall à sa dernière demeure

Koungheul : Une foule immense accompagne la députée Fanta Sall à sa dernière demeure - 21/08/2025

14 mois de silence et de misère : 31 agents du programme

14 mois de silence et de misère : 31 agents du programme "XËYU NDAW ÑI" de la SONAGED crient leur désespoir - 21/08/2025

Birame Soulèye Diop au Port de SENDOU-BARGNY : le retard dans la mise en service effective des stockages au cœur d’une visite

Birame Soulèye Diop au Port de SENDOU-BARGNY : le retard dans la mise en service effective des stockages au cœur d’une visite - 21/08/2025

UCAD – Nouvelle génération d’ORL : Dr Fallou Niang mise sur la réhabilitation auditive pour une souveraineté sanitaire

UCAD – Nouvelle génération d’ORL : Dr Fallou Niang mise sur la réhabilitation auditive pour une souveraineté sanitaire - 21/08/2025

RSS Syndication