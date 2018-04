Boubacar Decoll Ndiaye et sa perception du jihad

Comme tous les accusés qui l'ont précédé à la barre, Boubacar Decoll Ndiaye ou Aboubacry Ndiaye a été interrogé sur la perception qu'il a du jihad. Et au même titre que nombre de ses prédécesseurs, l'accusé a fait savoir au tribunal qu'il ne milite pas pour un jihad violent.



Son jihad à lui, c'est de travailler à subvenir aux besoins de sa famille. "C'est ce que je fais depuis 2008", a t il déclaré. Pourtant, dans l'enquête préliminaire, il avait bien soutenu que la terre appartient à Allah et que seule sa loi doit y régner. Il a aussi reconnu avoir ajouté que celui qui n'a pas le courage de le reconnaitre ne peut passer à la seconde étape, c'est à dire le jihad.



Maintenant à la question de savoir s'il considère les membres de Boko Haram comme des musulmans, sa réponse est oui. Expliquant cette posture on ne peut plus inconfortable, Boubacar Decoll Ndiaye de faire savoir qu'il a pour philosophie de soutenir tout musulman, quelle que soit la faute commise.



Sur l'islam pratiqué au Sénégal, Boubacar Decoll Ndiaye estime qu'il est fait en l'absence de science...