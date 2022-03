Bombardier : « Je vais attaquer Eumeu Sène dès le coup de sifflet de l’arbitre… »

Le choc des rois promet d’être épique entre le B52 de Mbour et Le Tyshinger de Pikine. Un duel entre deux anciens rois déchus des arènes sénégalaises, en quête d’aura. Prévue le 19 mars prochain par l'entremise du promoteur Luc Nicolaï, la revanche entre ces deux doyens de la lutte avec frappe pourrait valoir un beau spectacle aux amateurs de lutte.







Quatre ans plus tôt, plus précisément le 28 juillet 2018, Eumeu Sène avait alors battu Bombardier à la surprise générale, lui ravissant son titre de roi des arènes par la même occasion. « Je vais attaquer Eumeu Sène… Cette fois-ci ça sera différent de la dernière. Je vais le battre ! » Une promesse faite par le géant de Mbour qui rêve d’une fin de carrière auréolée de gloire.







Lors de leur dernier face à face, ce week-end, il avait rassuré ses supporters. « Nous sommes à deux semaines du combat, trêve de bavardages. Au moment venu je vais montrer ce dont je suis capable et ce que j’ai préparé pour le battre… » Le bourreau de Balla Gaye II et de Modou Lo ajoute. « Je n’ai plus rien à perdre, je vais attaquer Eumeu Sène… Cette fois-ci ça sera différent de la dernière. Je vais le battre ! » Une déclaration qui, au-delà de l’aspect communicationnel, démontre la volonté ferme de Mbourois à laver son honneur après le revers subi il y a quatre ans.







Au lendemain de sa victoire sur l’autre pointure de la lutte sénégalaise, Balla Gaye II, Bombardier qui semble avoir retrouvé une seconde jeunesse malgré ses 40 ans largement révolus, a prévenu Eumeu. « Je lui ai dit qu’il va comprendre ce qui va lui arriver, après le combat, quand j’en aurais fini avec lui… Après notre combat, Eumeu Sène comprendra beaucoup de choses… Au stade où j'en suis concernant ma carrière, je n’ai plus aucune pression. Je gère mes combats avec sérénité. Mais, contre Eumeu Sène, il n’y aura pas de calcul. Je n’ai plus rien à perdre, je vais attaquer Eumeu Sène dès le coup de sifflet de l’arbitre. »







Tout de même, il a salué l’attitude de son protagoniste qui a accepté de le rencontrer hors de Dakar.« Je tenais à le remercier pour son attitude fair-play, de toute ma carrière, c’est le seul lutteur qui a accepté un face à face avec moi, dans ma ville, à Mbour. »