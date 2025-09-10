"Bloquons tout": plusieurs milliers de manifestants à Marseille

Cortège traditionnel mais significatif à Marseille avec plusieurs milliers de personnes qui ont défilé mercredi matin pour revendiquer leur "ras-le-bol", à l'appel du mouvement "Bloquons tout" et sous les bannières syndicales.



Ils étaient environ 8.000 manifestants selon un bilan provisoire de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, 30.000 selon un membre de l'organisation du 10 septembre et 80.000 selon la CGT.

Vers midi, des policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser une partie des manifestants qui s'étaient détachés du cortège, a constaté un journaliste de l'AFP. De brefs incidents causés par une "tentative d'intrusion" dans un centre commercial, selon la police.



La manifestation rassemblant étudiants, lycéens, retraités et salariés s'est élancée en fin de matinée depuis les Réformés, en plein coeur de la deuxième ville de France, lieu traditionnel de départ des cortèges.



Dans une ambiance globalement "bon enfant", rythmée par de la musique et des danses, le mot d'ordre était le "ras-le-bol", les manifestants scandant notamment "Macron démission" ou "Grève, blocage, manif sauvage", ont constaté des journalistes de l'AFP.



Stéphanie Sarai, adjointe administrative de 41 ans, s'est dite "mécontente du système actuel" et souhaite un "partage des richesses pour tout le monde". "Les plus riches, on en a marre qu’ils profitent […] On veut plus de salaire, on travaille double voire triple, mais on s'en sort pas", s'est-elle indigné, appelant à la démission d'Emmanuel Macron.



"Ce qu'on veut, c'est se rassembler, que l'on ne soit plus divisés, et qu'on se tape ou qu'on se regarde de travers alors que non: une société, une population, un pays, ça doit avancer ensemble et non chacun de son côté", a insisté de son côté Salim Benhaddi, 46 ans, membre du collectif Résistance Handicap, interrogé par l'AFPTV.



Le député La France insoumise (LFI) de Marseille Sébastien Delogu était présent.



En début de cortège, des débats sous forme de table ronde étaient organisés toute la journée pour "formuler des propositions pour une meilleure représentativité" dans le débat démocratique.



Et sur les différentes actions menées à Marseille, la préfecture de police du département a rapporté cinq à dix poubelles brûlées, quelques dégradations, notamment de vitres et des tirs de lacrymogène "pour disperser les petits groupes qui tentaient de bloquer". Et sur le département une poignée d'interpellations recensées à la mi-journée (trois à Arles et une à Marseille).



A Montpellier, près de 6.000 manifestants, majoritairement des jeunes, se sont rassemblés dans le calme sur la place de la Comédie, selon la préfecture de l'Hérault.



Des pancartes anticapitalistes, pour la défense des services publics ou "Lecornu t'es foutu" étaient brandis tandis que plusieurs commerçants avaient préféré baisser le rideau.