"Bloquons tout": plusieurs milliers de manifestants à Marseille


"Bloquons tout": plusieurs milliers de manifestants à Marseille
Cortège traditionnel mais significatif à Marseille avec plusieurs milliers de personnes qui ont défilé mercredi matin pour revendiquer leur "ras-le-bol", à l'appel du mouvement "Bloquons tout" et sous les bannières syndicales.

Ils étaient environ 8.000 manifestants selon un bilan provisoire de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, 30.000 selon un membre de l'organisation du 10 septembre et 80.000 selon la CGT.
Vers midi, des policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser une partie des manifestants qui s'étaient détachés du cortège, a constaté un journaliste de l'AFP. De brefs incidents causés par une "tentative d'intrusion" dans un centre commercial, selon la police.

La manifestation rassemblant étudiants, lycéens, retraités et salariés s'est élancée en fin de matinée depuis les Réformés, en plein coeur de la deuxième ville de France, lieu traditionnel de départ des cortèges.

Dans une ambiance globalement "bon enfant", rythmée par de la musique et des danses, le mot d'ordre était le "ras-le-bol", les manifestants scandant notamment "Macron démission" ou "Grève, blocage, manif sauvage", ont constaté des journalistes de l'AFP.

Stéphanie Sarai, adjointe administrative de 41 ans, s'est dite "mécontente du système actuel" et souhaite un "partage des richesses pour tout le monde". "Les plus riches, on en a marre qu’ils profitent […] On veut plus de salaire, on travaille double voire triple, mais on s'en sort pas", s'est-elle indigné, appelant à la démission d'Emmanuel Macron.

"Ce qu'on veut, c'est se rassembler, que l'on ne soit plus divisés, et qu'on se tape ou qu'on se regarde de travers alors que non: une société, une population, un pays, ça doit avancer ensemble et non chacun de son côté", a insisté de son côté Salim Benhaddi, 46 ans, membre du collectif Résistance Handicap, interrogé par l'AFPTV.

Le député La France insoumise (LFI) de Marseille Sébastien Delogu était présent.

En début de cortège, des débats sous forme de table ronde étaient organisés toute la journée pour "formuler des propositions pour une meilleure représentativité" dans le débat démocratique.

Et sur les différentes actions menées à Marseille, la préfecture de police du département a rapporté cinq à dix poubelles brûlées, quelques dégradations, notamment de vitres et des tirs de lacrymogène "pour disperser les petits groupes qui tentaient de bloquer". Et sur le département une poignée d'interpellations recensées à la mi-journée (trois à Arles et une à Marseille).

A Montpellier, près de 6.000 manifestants, majoritairement des jeunes, se sont rassemblés dans le calme sur la place de la Comédie, selon la préfecture de l'Hérault.

Des pancartes anticapitalistes, pour la défense des services publics ou "Lecornu t'es foutu" étaient brandis tandis que plusieurs commerçants avaient préféré baisser le rideau.
Autres articles
Mercredi 10 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Attaque Israélienne à Doha : Le Sénégal condamne les agressions et appelle à une médiation

Attaque Israélienne à Doha : Le Sénégal condamne les agressions et appelle à une médiation - 10/09/2025

Le pétrole grimpe, alimenté par les tensions géopolitiques

Le pétrole grimpe, alimenté par les tensions géopolitiques - 10/09/2025

Mbour : le vigile vole œufs, cigarettes et raisins et agresse son patron, deux ans de prison requis

Mbour : le vigile vole œufs, cigarettes et raisins et agresse son patron, deux ans de prison requis - 10/09/2025

Disparition inquiétante à Yeumbeul : un père de famille introuvable

Disparition inquiétante à Yeumbeul : un père de famille introuvable - 10/09/2025

Ambassade turque piégée : un réseau de faussaires au cœur d’une escroquerie aux visas à Dakar

Ambassade turque piégée : un réseau de faussaires au cœur d’une escroquerie aux visas à Dakar - 10/09/2025

Affaire Omart City : 3 000 victimes, un scandale XXL … le parquet réclame 3 ans de prison ferme contre Abdoulaye Mamadou Guissé et 2 ans contre Khady Faye la fausse tante du PR Bassirou Diomaye Faye.

Affaire Omart City : 3 000 victimes, un scandale XXL … le parquet réclame 3 ans de prison ferme contre Abdoulaye Mamadou Guissé et 2 ans contre Khady Faye la fausse tante du PR Bassirou Diomaye Faye. - 10/09/2025

Sanctions contre la Russie: Washington veut pousser l'Europe à s'attaquer à l'Inde et à la Chine

Sanctions contre la Russie: Washington veut pousser l'Europe à s'attaquer à l'Inde et à la Chine - 10/09/2025

Le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza malgré l'attaque israélienne (Premier ministre)

Le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza malgré l'attaque israélienne (Premier ministre) - 09/09/2025

[Contribution] LES LIONS, LE PANACHE ET LA LUCIDITÉ EN PLUS

[Contribution] LES LIONS, LE PANACHE ET LA LUCIDITÉ EN PLUS - 09/09/2025

Diomaye réagit à la victoire des Lions : « Mais le travail n’est pas fini … restons concentrés et unis »

Diomaye réagit à la victoire des Lions : « Mais le travail n’est pas fini … restons concentrés et unis » - 09/09/2025

Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne

Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne - 09/09/2025

Lecornu, fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron

Lecornu, fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron - 09/09/2025

Nucléaire: l'Iran dit avoir convenu d'un nouveau cadre de coopération avec l'AIEA

Nucléaire: l'Iran dit avoir convenu d'un nouveau cadre de coopération avec l'AIEA - 09/09/2025

Passation de pouvoir entre Bayrou et Lecornu mercredi à midi

Passation de pouvoir entre Bayrou et Lecornu mercredi à midi - 09/09/2025

Raids à Doha: le Hamas annonce 6 morts, dont des gardes du corps et un policier qatari

Raids à Doha: le Hamas annonce 6 morts, dont des gardes du corps et un policier qatari - 09/09/2025

Les Etats-Unis ont prévenu le Qatar de l'attaque israélienne (porte-parole Maison Blanche)

Les Etats-Unis ont prévenu le Qatar de l'attaque israélienne (porte-parole Maison Blanche) - 09/09/2025

France: le ministre des Armées Sébastien Lecornu nommé Premier ministre (Elysée)

France: le ministre des Armées Sébastien Lecornu nommé Premier ministre (Elysée) - 09/09/2025

Le Qatar affirme qu'un membre de ses forces de sécurité a été tué dans l'attaque israélienne à Doha 

Le Qatar affirme qu'un membre de ses forces de sécurité a été tué dans l'attaque israélienne à Doha  - 09/09/2025

Népal : le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue, le Parlement en feu

Népal : le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue, le Parlement en feu - 09/09/2025

Qatar: un responsable du Hamas dit à Al Jazeera qu'il y a des morts mais les chefs ont survécu

Qatar: un responsable du Hamas dit à Al Jazeera qu'il y a des morts mais les chefs ont survécu - 09/09/2025

L'attaque israélienne au Qatar suscite de vives critiques à l'international

L'attaque israélienne au Qatar suscite de vives critiques à l'international - 09/09/2025

RDC : au moins 71 morts dans une attaque des rebelles ADF

RDC : au moins 71 morts dans une attaque des rebelles ADF - 09/09/2025

Le chef de l'ONU condamne la

Le chef de l'ONU condamne la "violation flagrante" de la souveraineté du Qatar par Israël - 09/09/2025

Un responsable du Hamas à Gaza dit à l'AFP qu'Israël a visé les négociateurs du mouvement à Doha 

Un responsable du Hamas à Gaza dit à l'AFP qu'Israël a visé les négociateurs du mouvement à Doha  - 09/09/2025

Le Qatar affirme que des frappes israéliennes ont visé les domiciles de dirigeants du Hamas, condamne une attaque

Le Qatar affirme que des frappes israéliennes ont visé les domiciles de dirigeants du Hamas, condamne une attaque "lâche" - 09/09/2025

François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission (AFP) 

François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission (AFP)  - 09/09/2025

Explosions entendues à Doha: Israël affirme avoir frappé

Explosions entendues à Doha: Israël affirme avoir frappé "de hauts responsables" du Hamas - 09/09/2025

Bayrou a remis sa démission, Macron veut nommer très vite son successseur

Bayrou a remis sa démission, Macron veut nommer très vite son successseur - 09/09/2025

La flottille pour Gaza déterminée à partir malgré une

La flottille pour Gaza déterminée à partir malgré une "attaque de drone" au large de Tunis - 09/09/2025

Nigeria: bras de fer entre les travailleurs du pétrole et le géant Dangote

Nigeria: bras de fer entre les travailleurs du pétrole et le géant Dangote - 09/09/2025

RSS Syndication