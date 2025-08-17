Bilan sécuritaire du 131e Grand Magal de Touba : « 253 individus pour diverses infractions dont 95 présentés au Parquet » ( Police nationale)

La Police nationale se félicite du succès de ses opérations lors de la 131e édition du Grand Magal de Touba. Pour garantir la sécurité des millions de fidèles et de pèlerins, elle a mobilisé d'importants moyens humains et techniques.



Un dispositif d’envergure



Pour l’événement, 4 606 fonctionnaires de police ont été déployés, combinant des agents en civil et en tenue. Ce dispositif a été complété par des moyens techniques modernes, incluant des caméras de surveillance et des drones, permettant une surveillance plus efficace et une meilleure réactivité.



L'objectif principal était de lutter contre la criminalité, d’assister les pèlerins et de fluidifier la circulation.



253 interpellations et d'importantes saisies de drogue

Les efforts de la police ont abouti à l'interpellation de 253 individus pour diverses infractions. Sur ce total, 95 ont été présentés au Parquet, a informé la police dans son communiqué de bilan.



En matière de lutte contre le trafic de drogue, les saisies suivantes ont été effectuées :



Chanvre indien : 293 cornets, 4,130 kg et 23 joints.

Ecstasy : 5 pilules d'ecstasy et 20 pilules d'ecstasy/MDMA.

Autres drogues : 1 pièce de haschich, 7 grammes de skunk et 11 képas de kush.

140 bouteilles de "produit cellulosique".