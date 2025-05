Bignarabé (Médina Yoro Foula) : Les populations construisent le pont de la "honte"...

Pour atténuer leurs souffrances pendant l'hivernage, les populations de la commune de Bignarabé prennent leur destin en main. Ainsi, dans un élan communautaire, elles ont décidé de construire ce qu'elles ont appelé "le pont de la honte" situé entre Kolda et Médina Yoro Foula.



Pour rappel, durant la saison des pluies, les populations de ce département restent coupées de Kolda, ce qui engendre des conséquences désagréables. Il s'agit entre autres de la difficulté d'évacuer les malades, de ravitaillement en denrées alimentaires voire un déplacement impossible en cette période. D'ailleurs, les populations de la commune de Bignarabé à moins de 10 km de Kolda, sont obligées de faire un détour de plus de 100 km pour rallier Kolda.

Et après un appel à l'État resté muet, ces populations ont décidé de dialoguer par les actes en mettant en place cet ouvrage de fortune. En ce sens, ce sont des ouvriers à pied d'œuvre que nous avons trouvés sur le site. Dans cette dynamique, les populations aussi mettent la main à la pâte en veillant au grain tout en demandant une aide aux usagers de cette voie.

Ce pont est composé entièrement de bois avec tous les risques encourus, mais il permettra de soulager ces populations essentiellement rurales. C'est pourquoi, il faut inscrire au dialogue ces questions de développement des territoires en profondeur, pour créer un véritable déclic d'équité territoriale.

Pour rappel, pendant les mois d'août, septembre et octobre ces populations vivent un calvaire à cause des eaux inondant le pont. Et conscientes de la situation, elles ont décidé d'agir vite pour ne pas être prises encore au dépourvu par l'hivernage...