Basket : Tacko Fall quitte la NBA pour la Chine....

Tacko Fall (28 ans, 2m29) a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière puisqu’il fait ses valises pour la Chine. Selon The Athletic, après trois ans passées en NBA, le sénégalais s’est engagé avec les Xinjiang Flying Tigers, une équipe du milieu de tableau de la CBA.



Passé par les Celtics et les Cavaliers sans jouer un rôle dans la rotation, Fall avait participé cet été à deux summer leagues sous les couleurs du Jazz. À Las Vegas, il avait ainsi disputé deux rencontres pour 10 points, 12 rebonds et 3.5 contres de moyenne en… 16 minutes.



Insuffisant pour convaincre la direction du Jazz de lui proposer un contrat, et il a choisi de tenter sa chance en Chine.