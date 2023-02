Barrages mondial féminin 2023 : Pas de coupe du monde pour les Lionnes corrigées par les Haïtiennes…

Les lionnes du Sénégal ont joué dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 février (1h00 gmt) leur match de demi-finale des barrages de la coupe du monde féminine (20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle Zélande ), face à Haiti.

Une rencontre capitale pour les sénégalaises qui n’ont jamais été aussi proches d’une première phase finale historique en coupe du monde féminine. Malheureusement, les haïtiennes trop fortes ont donné une correction à la sélection sénégalaise explosée 4-0.

Dans ce groupe B, c’est donc Haïti qui rejoindra le Chili en finale pour décrocher le ticket qualificatif, mercredi prochain à 1h00 gmt.

Sur la pelouse du North Harbour Stadium - Auckland en Nouvelle-Zélande, les sénégalaises ont pourtant très tôt mis beaucoup d’intensité et de rythme dans le match. Mais, les haïtiennes très athlétiques et véloces ont apporté la réplique, donnant ainsi lieu à une partie assez très disputée avec énormément de fautes concédées de part et d’autre.

Assez fébriles sur les balles arrêtées, la défense sénégalaise a été de nombreuses fois prise au dépourvu par les flèches haïtiennes qui ont systématiquement pris la profondeur. Malgré la résistance des Lionnes, Kethna Louis finira par ouvrir le score pour Haiti, à la 44ème minute sur un coup de tête décroisé, suite à un corner (1-0.) Les Lionnnes pas assez concentrées dans leur maquage en zone, ont été surprises peu avant la fin de la première période.

En seconde mi-temps, le sélectionneur de la sélection sénégalaise, Mame Moussa Cissé, tentera de réorganiser son équipe en vain. Moins de dix minutes après le retour des vestiaires, les Sénégalaises se feront une nouvelle fois surprendre, cette fois-ci sur un coup-franc tiré au moment où les Lionnes étaient complètement arrêtées sur la pelouse. Le numéro 10 de l’équipe haïtienne, Nerilia Mondesir, se retrouve toute seule dans le surface de réparation, réceptionne le centre et marque tranquillement. Pas de hors-jeu ni de coup-franc à retirer, le but est accordé par l’arbitre, le Sénégal est assommé à la 54ème (2-0.)