BREAKING: Will Smith demissione de l’académie des Oscars

Révélée dans la série Les Frères Scott, la comédienne Sophia Bush a réagi au geste de Will Smith sur Twitter dans un message "aimé" par plus de 16 000 personnes. "La violence n'est pas acceptable. L'agression n'est jamais la réponse. Par ailleurs : c'est la deuxième fois que Chris se moque de Jada sur la scène des Oscars, et ce soir il s'est attaqué à son alopécie", a-t-elle écrit. "Se moquer de la maladie auto-immune de quelqu'un, c'est mal. Le faire intentionnellement, c'est cruel. Ils ont tous les deux besoin de respirer un peu."



Dans un tweet, l'Académie des Oscars a déclaré "ne tolérer aucune forme de violence".



Comment la cérémonie s'est-elle poursuivie ?



Ironie de l'histoire, quelques minutes après cet incident, Will Smith a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour La Méthode Williams, film dans lequel il incarne le père entraîneur des championnes de tennis Serena et Venus Williams. Il a très rapidement fondu en larmes au micro. "Je sais que, quand on fait ce métier, il faut supporter les plaisanteries (...), toujours faire bonne figure", a-t-il déclaré, la statuette à la main.







"Je veux m'excuser auprès de l'Académie" des Oscars, a-t-il lancé, sans mentionner Chris Rock. "L'amour vous fait faire des choses folles", a encore plaidé Will Smith après avoir évoqué le rôle de "protecteur de la famille" de son personnage dans La Méthode Williams.



Que risque Will Smith ?



La police de Los Angeles a déclaré être "au courant d'un incident entre deux personnes pendant" les Oscars, au cours duquel "un individu en a giflé un autre". "L'individu impliqué a refusé de porter plainte", a ajouté la police, sans nommer Chris Rock. S'il décide de déposer plainte ultérieurement, la police "sera disponible pour remplir un rapport d'enquête", a-t-elle poursuivi.