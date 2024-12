BASKET : « Ce n’était pas évident de constituer une équipe en 48 heures pour participer à une Coupe d’Afrique des clubs (Oumou Kalsoum, Capitaine JA)

La Jeanne d’Arc (JA) de Dakar a entamé la Ligue africaine féminine de basketball sur une note victorieuse en battant l’ASB Makomenos de la République démocratique du Congo par 57 à 34, ce samedi, au stadium Marius Ndiaye. Cette performance lors de la deuxième journée de la phase de groupes illustre la résilience et l’esprit de combativité de l’équipe sénégalaise.



En conférence de presse, la capitaine de la JA, Oumou Kalsoum, a salué l’effort collectif des joueuses, du staff technique et des dirigeants : « Ce n’était pas évident de constituer une équipe en 48 heures pour participer à une Coupe d’Afrique des clubs. Nous avons misé sur le mental et la solidarité pour surmonter ce défi. »



Elle a également souligné la nécessité de progresser match après match : « Nous allons analyser nos erreurs, travailler sur nos systèmes de jeu et nous préparer pour les deux prochains matchs avec l’objectif de continuer sur cette lancée. »



Cette victoire renforce les ambitions de la JA dans le tournoi, malgré un contexte de préparation chaotique. Avec le soutien d’un public acquis à leur cause, les joueuses sénégalaises visent désormais une nouvelle victoire face au Ferroviario Maputo (Mozambique).