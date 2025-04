BAL - Victoire arrachée face au géant Petro de Luanda : Coach Libasse Faye révèle les dessous d’un exploit tactique et humain

Lorsque le tacticien de l'ASC Ville de Dakar, Coach Libasse Faye, a fait face à la presse, les sentiments palpables résonnaient encore dans la salle de conférence du Dakar Arena. Apparemment très ému, il a partagé un récit authentique sur les dessous de l'exploit mémorable de son équipe face au champion actuel, Petro de Luanda, lors du cinquième opus de la Basketball Africa League (BAL). Entre tension sur le banc et remobilisation tactique, Libasse Faye a dévoilé ce qui s'est véritablement produit durant la seconde période.







Un moment crucial du match s'est produit au cours du second quart-temps, qui a été marqué par une intense dispute entre l'entraîneur et l'un de ses joueurs importants. Coach Faye décrit la situation comme une « incompréhension », résultant de divergences dans les conceptions du jeu. « Parfois, nos approches du basket-ball diffèrent », a-t-il révélé, mettant en lumière les écarts entre sa stratégie de jeu et les actions envisagées par ses joueurs durant la partie. Au-delà du conflit, c'est la communication et la compréhension réciproque qui ont permis de rassembler les morceaux.







C'est dans les vestiaires, au moment déterminant du retour de la mi-temps, que l'entraîneur a su fédérer son équipe autour d'un plan de jeu précis. L'arrêt pris à dix secondes de la fin pour interrompre les transitions rapides de Petro s'est avéré déterminant. Libasse Faye a pleinement pris en charge cette décision stratégique, soulignant l'importance du contrôle du rythme dans une rencontre aussi disputée. Cette clairvoyance stratégique a reçu l'applaudissement des analystes, témoignant de la maturité du coach sous pression.







Plus que la stratégie, c'est la gestion des ressources humaines qui a été déterminante. Coach Faye a voulu saluer un de ses joueurs, impliqué dans l'incident, pour sa performance remarquable. « Il avait promis de réaliser une grande performance, et il l’a accomplie », a-t-il déclaré avec fierté. Ce récit souligne l'implication entière des joueurs, généralement passionnés, parfois impulsifs, mais indéfectiblement résolus à représenter leur équipe.







En dépit des tensions internes, ce triomphe représente la ténacité d'une équipe qui apprend à s'adapter à ses réalités. « Il est impossible de faire marche arrière, nous devons composer avec ce que nous avons », a conclu le coach Faye. À travers une combinaison de stratégie tactique, de gestion des individualités et d'esprit d'équipe, l'ASCC Ville de Dakar vient de signifier clairement : même face à des adversaires de taille, l'unité peut déplacer des montagnes...