Avances Tabaski ou Korité aux députés : la réponse de Pape Djibril Fall à Guy Marius Sagna

Les propos tenus par l’honorable député Guy Marius Sagna continuent de susciter une vive polémique au sein de la scène politique sénégalaise. Après plusieurs réactions d’acteurs politiques, c’est au tour du député Pape Djibril Fall d’apporter sa réponse.

« Suite aux allégations formulées par un honorable député concernant de prétendues "avances" Tabaski ou Korité qui auraient été distribuées aux collègues députés, je souhaite apporter les précisions suivantes pour éclairer les sénégalais qui nous ont confié leur mandat.

D’emblée et pour ma part, je n’ai jamais sollicité ni reçu aucune avance ou privilège de l’institution parlementaire, en dehors de mon salaire.



Je suis profondément choqué et attristé de constater que ceux qui ont été élus pour défendre les intérêts matériels et moraux des sénégalais se retrouvent impliqués dans ces polémiques futiles concernant leurs intérêts personnels, aux dépens de ceux du peuple sénégalais.

Pendant ce temps, l’emploi des jeunes demeure une problématique majeure, dix des quatorze régions du Sénégal risquent de sombrer dans l’insécurité alimentaire, la sécurité des citoyens est sérieusement menacée, le secteur du BTP est en grande difficulté etc...

Chers collègues, le peuple sénégalais nous attend sur ces véritables enjeux susmentionnés », souligne-t-il.