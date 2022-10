Audiovisuel : Pour un coût de 34 milliards, la tour de la Rts sera livrée au 31 octobre 2023.

Le ministre de la communication a fait un crochet à la Tour de Rts qui est en chantier très avancé. Me Moussa Bocar Thiam à l’occasion de sa visite de contact avec les maisons de presse, ne s’est pas empêché de vanter cette Tour qu’il considère comme un acquis qui permettra au Sénégal de devancer les autres pays de la sous-région.



Il estime que le montant dépensé pour cette infrastructure est une première. « Le symbole de la transformation de la Rts qui sera là pour l’éternité, c’est cette tour. Un bijou de 34 milliards de FCFA. Une première en Afrique de l’Ouest. Le Sénégal n’est plus en retard », se vante le ministre.



Le directeur de l'Agetip, maître d’œuvre de cette Tour, renseigne que les clés seront remises à la fin du mois d’octobre 2023. Un challenge qu’ils se sont fixés. « C’est un défi énorme qu’il fallait relever. Il était prévu de le faire en 22 mois mais finalement nous le ferons en 16 mois. Nous travaillons pour le moment 20h/24 et bientôt 24h/24 pour que la qualité, la sécurité soient au rendez-vous et que les clés soient remises au 31 octobre 2023 », promet El Hadj Malick Gaye.