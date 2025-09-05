Attaques contre Serigne Moustapha Sy / Son fils « Capitaine » prend sa défense et avertit ses détracteurs : « Do ñoom, doñu Yaw… »

Le guide spirituel des Moustarchidines, à l’occasion du lendemain Gamou, s’est encore prononcé sur l’actualité politique, économique et sociale du Sénégal. À l'entame de ses propos, Serigne Moustapha Sy a adressé ses remerciements aux foyers religieux qui ont contribué à la réussite du Gamou, mais également les pays hôtes qui ont fait le déplacement. Dans cette lancée, le fils de Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum a magnifié le déplacement de la première dame au nom du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye.







Après cette phase, Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum a laissé la parole à son fils Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum « Capitaine », qui semble solder les comptes de son père. « Capitaine » est sans équivoque sur le fond de sa pensée : « Je rappelle que vous êtes notre guide, notre père et notre référence. Nous connaissons vos compétences et votre niveau de spiritualité. Mais je peux dire que vous n’êtes pas comparable à ceux qui s’agitent contre de votre autorité. Si cela ne dépendait que de leur personne, ils seraient tous à votre niveau. Mais c’est le bon Dieu qui vous a choisi. Donc le chien aboie, la caravane passe… », a martelé le fils sous le regard satisfait du père et guide spirituel, Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum.

