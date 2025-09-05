Attaques contre Serigne Moustapha Sy / Son fils « Capitaine » prend sa défense et avertit ses détracteurs : « Do ñoom, doñu Yaw… »


Attaques contre Serigne Moustapha Sy / Son fils « Capitaine » prend sa défense et avertit ses détracteurs : « Do ñoom, doñu Yaw… »

Le guide spirituel des Moustarchidines, à l’occasion du lendemain Gamou, s’est encore prononcé sur l’actualité politique, économique et sociale du Sénégal. À l'entame de ses propos, Serigne Moustapha Sy a adressé ses remerciements aux foyers religieux qui ont contribué à la réussite du Gamou, mais également les pays hôtes qui ont fait le déplacement. Dans cette lancée, le fils de Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum a magnifié le déplacement de la première dame au nom du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye. 

 

Après cette phase, Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum a laissé la parole à son fils Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum « Capitaine », qui semble solder les comptes de son père. « Capitaine » est sans équivoque sur le fond de sa pensée : « Je rappelle que vous êtes notre guide, notre père et notre référence. Nous connaissons vos compétences et votre niveau de spiritualité. Mais je peux dire que vous n’êtes pas comparable à ceux qui s’agitent contre de votre autorité. Si cela ne dépendait que de leur personne, ils seraient tous à votre niveau. Mais c’est le bon Dieu qui vous a choisi. Donc le chien aboie, la caravane passe… », a martelé le fils sous le regard satisfait du père et guide spirituel, Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum. 

Autres articles
Vendredi 5 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le ministre ivoirien Mamadou Touré justifie

Le ministre ivoirien Mamadou Touré justifie "l’écartement" de Tidjane Thiam de la présidentielle : « Il n'y a pas de retour de l'ivoirité » - 05/09/2025

« Respectons nos parents et restons solidaires! » : le message fort de Baye Abdou Aziz Tilala à la jeunesse

« Respectons nos parents et restons solidaires! » : le message fort de Baye Abdou Aziz Tilala à la jeunesse - 05/09/2025

Baye Abdou Aziz Tilala accueilli triomphalement à Ouest-Foire pour la nuit du Prophète

Baye Abdou Aziz Tilala accueilli triomphalement à Ouest-Foire pour la nuit du Prophète - 05/09/2025

Gamou à Mermoz Sacré-Cœur : le maire Alioune Tall salue l’œuvre de Serigne Saliou Thioune lors de la nuit du Prophète

Gamou à Mermoz Sacré-Cœur : le maire Alioune Tall salue l’œuvre de Serigne Saliou Thioune lors de la nuit du Prophète - 05/09/2025

Exigence de visa de transit en Équateur : le Sénégal parmi les 45 pays concernés

Exigence de visa de transit en Équateur : le Sénégal parmi les 45 pays concernés - 05/09/2025

Gamou à Mermoz - Serigne Saliou Thioune à la jeunesse : « Un croyant ne sombre jamais face aux épreuves!

Gamou à Mermoz - Serigne Saliou Thioune à la jeunesse : « Un croyant ne sombre jamais face aux épreuves! - 05/09/2025

Sidi Oumy Ndiaye : « Le Gamou n’est pas un spectacle, mais un héritage sacré… »

Sidi Oumy Ndiaye : « Le Gamou n’est pas un spectacle, mais un héritage sacré… » - 04/09/2025

L’Académie des sciences alerte : « La crise éthique menace l’humanité… »

L’Académie des sciences alerte : « La crise éthique menace l’humanité… » - 04/09/2025

Gamou à Nghoky (Kolda) : De fortes recommandations sur la foi, l'emploi des jeunes, le pardon dans une ferveur religieuse...

Gamou à Nghoky (Kolda) : De fortes recommandations sur la foi, l'emploi des jeunes, le pardon dans une ferveur religieuse... - 04/09/2025

Affaire de diffamation : Cheikh Mbacké Gadiaga est libre

Affaire de diffamation : Cheikh Mbacké Gadiaga est libre - 04/09/2025

Gamou de Médina Baye : Mohamed Ndiaye Rahma offre des repas aux pèlerins

Gamou de Médina Baye : Mohamed Ndiaye Rahma offre des repas aux pèlerins - 04/09/2025

Enquête du PJF sur l’Armée de l’air : « une procédure totalement illégale », selon le Colonel (ER) Sankoum Faty

Enquête du PJF sur l’Armée de l’air : « une procédure totalement illégale », selon le Colonel (ER) Sankoum Faty - 04/09/2025

Gamou 2025 : 120 interventions des sapeurs-pompiers pour 185 victimes, dont 5 morts

Gamou 2025 : 120 interventions des sapeurs-pompiers pour 185 victimes, dont 5 morts - 04/09/2025

Tivaouane : « Célébrer le Mawlid pour une société cohésive », le thème retenu pour le Gamou 2025

Tivaouane : « Célébrer le Mawlid pour une société cohésive », le thème retenu pour le Gamou 2025 - 04/09/2025

Linkering (Vélingara) : un violent accident de la route provoque la colère des populations

Linkering (Vélingara) : un violent accident de la route provoque la colère des populations - 04/09/2025

Kaolack - Gamou : Moussa Fall de l'Aprodel annonce aux chefs religieux sa candidature à la mairie et reçoit leurs bénédictions

Kaolack - Gamou : Moussa Fall de l'Aprodel annonce aux chefs religieux sa candidature à la mairie et reçoit leurs bénédictions - 04/09/2025

Kaolack – Gamou 2025 : 271 personnes interpellées, 294 motos et 37 véhicules immobilisés (Police)

Kaolack – Gamou 2025 : 271 personnes interpellées, 294 motos et 37 véhicules immobilisés (Police) - 03/09/2025

Maladies de l'Etat sénégalais, diagnostics et propositions de remèdes Par Joomay Ndongo Faye

Maladies de l'Etat sénégalais, diagnostics et propositions de remèdes Par Joomay Ndongo Faye - 03/09/2025

Déplacement du PM : Ousmane Sonko décline une invitation pour la France

Déplacement du PM : Ousmane Sonko décline une invitation pour la France - 03/09/2025

Gamou Tivaouane 2025: La police fera face à la presse cet après-midi

Gamou Tivaouane 2025: La police fera face à la presse cet après-midi - 03/09/2025

Axe Linguère - Matam : Un accident fait 5 morts et 15 blessés

Axe Linguère - Matam : Un accident fait 5 morts et 15 blessés - 03/09/2025

Gamou Médina Baye- Arrivée des insulaires: 3.000 pèlerins à bord de 66 pirogues débarquent à Kaolack

Gamou Médina Baye- Arrivée des insulaires: 3.000 pèlerins à bord de 66 pirogues débarquent à Kaolack - 03/09/2025

Tivaouane / Vente pour un prix illicite de 200f CFA la baguette : la brigade régionale du commerce de Thiès procède à la saisie et à la vente directe aux consommateurs de 2 309 baguettes de pain au prix normal de 150f CFA

Tivaouane / Vente pour un prix illicite de 200f CFA la baguette : la brigade régionale du commerce de Thiès procède à la saisie et à la vente directe aux consommateurs de 2 309 baguettes de pain au prix normal de 150f CFA - 03/09/2025

Nécrologie : Baraky Samb de Timbuktu Institute a perdu sa mère

Nécrologie : Baraky Samb de Timbuktu Institute a perdu sa mère - 03/09/2025

Coupe d’Afrique de la boulangerie : La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) dépêche l’équipe nationale

Coupe d’Afrique de la boulangerie : La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) dépêche l’équipe nationale - 03/09/2025

Tivaouane/Thiénaba : 20 accidents de la circulation recensés occasionnant 55 blessés

Tivaouane/Thiénaba : 20 accidents de la circulation recensés occasionnant 55 blessés - 03/09/2025

FSF : Me Augustin Senghor passe le témoin à Abdoulaye Fall

FSF : Me Augustin Senghor passe le témoin à Abdoulaye Fall - 03/09/2025

Ranérou - Grave accident d'un véhicule de pèlerins en partance pour Médina Baye : 20 victimes dont 5 morts et 8 blessés graves

Ranérou - Grave accident d'un véhicule de pèlerins en partance pour Médina Baye : 20 victimes dont 5 morts et 8 blessés graves - 03/09/2025

En direct : Grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste

En direct : Grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste - 03/09/2025

90 ans de Abdou Diouf : Mentor, confident et phare de la République salué par Aminata Mbengue Ndiaye

90 ans de Abdou Diouf : Mentor, confident et phare de la République salué par Aminata Mbengue Ndiaye - 03/09/2025

RSS Syndication