« Attaque terroriste » au cœur de Vienne : Plusieurs victimes...

Une opération policière est toujours en cours dans la capitale autrichienne, théâtre d'une attaque qui serait menée par plusieurs assaillants et qui aurait fait plusieurs victimes.



La situation demeure confuse pour le moment, mais des informations font état de morts et de blessés, dont on ignore le nombre exact. On ne dispose pas encore de bilan officiel communiqué par les autorités.



La fusillade aurait éclaté au cœur de Vienne, près d'une synagogue, selon le ministère de l’Intérieur, qui parle d'une attaque terroriste perpétrée par plusieurs individus.



Un suspect aurait été arrêté et un des assaillants serait mort dans des coups de feu échangés. Entre 100 et 200 coups de feu ont été tirés.



Cette attaque se déroule à au moins deux endroits de la capitale, dont le Schwedenplatz square, situé près de la synagogue.



Des informations font état par ailleurs de personnes prises en otages par les auteurs de l'attaque.



Les services de transport public n'effectuent plus d'arrêts dans le centre de la ville.



Cette tragédie survient pendant la dernière soirée où les résidents de Vienne peuvent sortir librement, car un couvre-feu sera en vigueur dès demain.



Oskar Deutsch, chef de la communauté juive d'Autriche, a déclaré ignorer si la synagogue de Vienne avait été la cible d'une attaque, ajoutant que le lieu de culte, ainsi que les bureaux attenants, étaient fermés au moment de la fusillade.



Les autorités appellent les citoyens à rester chez eux et à ne pas publier de vidéos ou de photos en lien avec ces événements.