Athlétisme : À cause d’un faux départ, Louis François Mendy éliminé en demi-finale des Mondiaux

La nouvelle sensation du 110m haies sénégalais a été disqualifiée ce lundi en demi-finale des mondiaux d’athlétisme qui se déroulent présentement à Budapest (19 au 26 août.) Mendy s’est fait exclure de la course, aux portes de la finale, à cause d'un mauvais départ. Le hurdler de 24 ans, recordman national dans sa catégorie et médaillé d'or aux derniers Jeux de la Francophonie à Kinshasa, avait pourtant réalisé le deuxième meilleur temps des séries de qualification. Une grosse déception pour l’athlète sénégalais qui a déclaré qu’il allait en tirer des leçons et revenir plus fort.