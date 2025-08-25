Assemblée nationale : Papa Tahirou Sarr dénonce la mafia des papiers d’état civil et des diplômes

À l’Assemblée nationale, le député Papa Tahirou Sarr a tiré la sonnette d’alarme sur une réalité scandaleuse qui frappe de plein fouet les Sénégalais de la diaspora. Selon lui, nombre de compatriotes découvrent à leur retour que leurs papiers d’état civil ont été tout simplement vendus. « Certains viennent jusqu’au Sénégal pour se rendre compte que leur certificat de mariage ou leurs documents officiels ont disparu dans des circuits de corruption », a-t-il dénoncé avec force.







Le parlementaire a également alerté sur un autre fléau : la falsification et la vente de diplômes. Beaucoup d’étudiants, a-t-il expliqué, réalisent au moment de poursuivre leurs études ou de franchir un cap académique que leurs dossiers ont été trafiqués ou volés. Face à cette dérive inquiétante qui fragilise la confiance dans l’administration, Papa Tahirou Sarr appelle à un audit national des mairies et des services d’état civil et interpelle directement la justice pour des mesures fermes et exemplaires contre ces pratiques.

