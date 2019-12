Assemblée nationale : Le projet de budget du ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions arrêté à 3,6 milliards de francs CFA.

Dans le cadre du marathon budgétaire, les parlementaires se sont penchés sur le vote du projet de budget 2020 du ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions.



Pour cette année, le projet de budget dudit ministre est arrêté à 3 601 928 220 francs CFA.

Ce projet de budget est reparti dans trois grands programmes à savoir :



- Le programme de la gouvernance du marché du travail pour un montant de 2 404 142 992 francs CFA.

Le programme de la protection sociale des travailleurs arrêté à 264 196 992 francs, et enfin,



-Le programme de pilotage, de la coordination et de la gestion administrative pour 933 588 236 francs.