Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… »

L’honorable députée Aissatou Tall Sall a livré un discours enflammé à l’Assemblée nationale, dénonçant la convocation de la session extraordinaire pour voter une nouvelle loi sur l’OFNAC. Selon elle, alors que le Sénégal est frappé par des inondations catastrophiques touchant Touba, Tivaouane, Bakel, Matam, Podor et Saint-Louis, les préoccupations prioritaires devraient être les plans d’urgence et la protection des populations.







« Le pays est dans l’eau, les maisons sont envahies, les champs sont noyés, les bêtes disparaissent… celui qui ne veut pas l’entendre n’a qu’à quitter cet hémicycle », a-t-elle fustigé.



Pour Aissatou Tall Sall, la véritable urgence de cette session n’est pas législative mais politique : « L’urgence ici, c’est voter une nouvelle loi pour dégager Bassirou Guèye », a-t-elle accusé, dénonçant une pratique qui, selon elle, vise à écarter les institutions, la justice, le Conseil constitutionnel et même l’opposition. Elle a rappelé que Bassirou Guèye bénéficie d’un mandat de six ans et que cette précipitation constitue une atteinte grave à l’État de droit.







L’honorable députée a conclu son intervention sur un ton solennel et prophétique, avertissant que ces manœuvres répétées finiront par se retourner contre ceux qui les orchestrent. « Dégagez, dégagez, dégagez, jusqu’au jour où le bon Dieu vous dégagera du Sénégal », a-t-elle lancé, dénonçant l’acharnement contre les institutions et appelant à un respect réel de la loi et de la démocratie.

