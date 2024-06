Assemblée Générale houleuse de la Sodav: Le DG Aly Bathily hué par le public, lors de la présentation du rapport annuel

Lors de l'assemblée générale de la Sodav, qui se tient actuellement au Theatre Daniel Sorano, le directeur général Aly Bathily a été hué par le public. Alors qu'il faisait le compte rendu du rapport annuel 2023, il a abordé le rythme fréquent d'audit et de contrôle soutenant que, c'est la transparence qui règne à la Société sénégalaise des Droits d'auteurs et des droits voisins ( Sodav) . Aly Bathily a ainsi élevé la voix pour dire "dou golo gou gneuw rék, gneuw né nagni def commissaire au compte". Ce qui a provoqué la colère des acteurs et autres artistes présents dans la salle. Ces derniers lui ont demandé de rectifier ses dires. Des propos tenus par le directeur et qui ne sont pas du tout respectueux, selon certains. Sur ce, certains participants à l'Assemblée Générale l'accusent de voleur. Si certains membres du conseil d'administration comme l'artiste Yoro Ndiaye , estiment qu'il y a un règlement à la Sodav, d'autres comme Joseph Diaw ont été empêchés de prendre la parole pour donner leur avis.