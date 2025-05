Ascension: BDF souhaite une bonne fête aux chrétiens du Sénégal

L'Ascension marque le 40e jour après Pâques, coïncidant avec la montée du Christ vers le ciel. Elle marque également le début des communions dans la religion chrétienne. Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a profité de cette journée pour souhaiter une bonne fête à toute la communauté chrétienne. "En ce jour de l’Ascension, je souhaite une bonne fête à toutes les chrétiennes et à tous les chrétiens du Sénégal. Que cette célébration renforce les valeurs de paix, de solidarité et de vivre-ensemble qui fondent notre nation", a-t-il écrit dans un post sur X (ex Twitter).