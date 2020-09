Après « Suqqali Sopi » : Oumar sarr et Cie créent le Parti des Libéraux et Démocrates/And Suqali (PLD/AS)

La bande à Oumar Sarr, Babacar Gaye, Mamadou Bamba Ndiaye ou encore Maître El Hadj Amadou Sall viennent de poser un acte de plus dans leur divorce avec le PDS. Après avoir créé « Suqqali Soppi », ils viennent de déposer aujourd’hui, à la préfecture de Dakar, le dossier pour l’enregistrement et la reconnaissance de leur parti. En effet, selon une note transmise à notre rédaction, et mandatée par l’assemblée générale constitutive du Parti des Libéraux et Démocrates/And Suqali (PLD/AS) tenue le 31 août 2020, une partie des personnes citées plus haut ont déposé ce jour, à la préfecture de Dakar, le dossier. « Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, il n’était pas possible d’organiser de grands rassemblements tout en respectant les mesures barrières. C’est pourquoi, nous remercions les milliers de Sénégalaises et de Sénégalais, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, qui se reconnaissent déjà dans notre projet politique et qui, de fait, avec ceux qui ont pu prendre part à l’Assemblée générale constitutive, nous ont fait confiance pour les représenter », peut-on lire dans le document.

Dans les prochains jours, le PLD/AS tiendra une conférence de presse à sa permanence nationale, sise Liberté 6 extension Dakar, pour exposer son programme fondamental, détailler le chronogramme de ses activités et présenter sa Direction nationale, ajoute la source.