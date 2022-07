Appui au systeme de santé à Fatick : le Dg de la Safru met la main à la patte

Le Directeur général de la Safru SA procédé le vendredi 15 Juillet 2022 à un don de matériels Médicaux en faveur du centre de santé de Fatick et du poste de santé du quartier Ndiandiaye. Il a ainsi offert deux Échographies portatifs de sonde vaginale et abdominale, un lot de tensiomètres et de Doppler fœtal, un lot de gants chirurgicaux, un lot de bracelets d’identification et de clamps ombilical et des produits détergents.

Cette action vise à renforcer la qualité des soins de proximité pour la Santé Mère /Enfant au niveau de Fatick.



Maïssa Mahecor DIOUF, avec cette initiative, n’en est pas à son premier coup d’essai. Il est coutumier des faits, pour avoir offert du matériel didactique aux écoles, formé et financé les femmes dans des activités génératrices de revenus.