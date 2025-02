Appel de Limamoulaye 2025 : Orange en tête pour la qualité de service voix, Expresso pour la data

L'ARTP a publié un rapport sur la qualité de service des opérateurs téléphoniques lors de l'Appel des layènes 2025. Le rapport analyse la qualité des services vocaux et de données mobiles à Cambéréne, Yoff, Ngor et Almadies le 31 janvier 2025.



Voix: Orange domine



Orange a obtenu les meilleurs résultats pour tous les indicateurs vocaux, notamment le taux de blocage, le taux de coupure et le taux d'établissement des appels en moins de 15 secondes. Expresso et Free n'ont pas atteint les seuils pour le taux d'établissement des appels en moins de 15 secondes et le taux de communications réussies.



Data: Expresso en tête



Expresso a atteint globalement les seuils pour les services de données mobiles. Orange et Free ont échoué au test de téléchargement de fichiers (HTTP DL).



Classement général