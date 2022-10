Appel À Proposition De Projets De Recherche Appliquée. (Communiqué)

Accessibilité et Gestion de l'eau ; Énergie : Besoins, Accessibilité et solutions énergétiques ; Amélioration de la santé des sols, protection et restauration des écosystèmes ; Engagement communautaire, expertise et partage de savoir-faire.

Les institutions éligibles au Sénégal sont les suivantes :

Centre National de Recherches Forestières (CNRF)

Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA)

Centre de Suivi Écologique (CSE)

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

Agence Nationale pour l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM)

Direction de la Recherche Horticole (DRH)

Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE)

Université du Sine Saloum El hadj Ibrahima NIASSE (USSEIN)

Institut National de Pédologie (INP)

École Nationale Supérieure d'Agronomie (ENSA) de Thiès

Dans le cadre de cet appel à propositions de projets, chaque institution candidate au projet sera représentée par un Chef ou Coordonnateur de projet .

sera représentée par un . Pour l'UM6P, le Chef de projet doit être un scientifique permanent au sein d'une structure de recherche appartenant à l'UM6P. Les membres et collaborateurs de l'équipe du projet peuvent être issus d'une institution nationale ou internationale.

Un chef ou Coordonnateur de projet ne peut soumettre qu'un seul projet de recherche.

La durée du projet ne peut excéder 3 ans (4ans dans des cas exceptionnels sur validation de la commission compétente).

Directeur Général de l’ASERGMV

Oumar Abdoulaye BA

Portée en 2007 par l'Union Africaine, l'Initiative de la Grande Muraille Verte vise à restaurer les paysages dégradés du continent et à transformer des millions de vies au Sahel. L'initiative GMV réunit onze pays africains et des partenaires internationaux sous la direction de la Commission de l'Union Africaine et de l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte. Au Sénégal, cette initiative est mise en œuvre par l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV). Dans cette optique, l'ASERGMV et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), avec le soutien de la Banque Africaine de Développement, ont entrepris de collaborer ensemble afin de contribuer à la réalisation de la GMV en proposant des solutions conçues et pilotées localement.

L'appel à propositions de projets de recherche appliquée et de développement a été initié pour recueillir les manifestations d'intérêt des chercheurs de l'UM6P et des Instituts de recherche et universités du Sénégal.

Les propositions de projets de recherche porteront sur les thématiques suivantes:

Date limite de soumission des propositions de projets : 4 Novembre 2022 23 :59 GMT+1
Annonce des résultats de la première sélection : 16 décembre 2022 23 :59 GMT+1
Date limite de soumission des propositions complètes : 16 janvier 2023 23 :59 GMT+1
Annonce des résultats finaux : début mars 2023

Directeur Général de l'ASERGMV
Oumar Abdoulaye BA