Analyse de la défaite des Lions, Pathé Ciss assume : « On a raté nos occasions et ils ont profité de nos erreurs… »

Lourdement impliqué sur le deuxième but encaissé par le Sénégal ce dimanche en huitième de finale du Mondial 2022, contre l’Angleterre (3-0), Pathé Ciss a reconnu que beaucoup d’erreurs ont été commises et bon nombre d’occasions vendangées.

En zone mixte, le milieu défensif du Rayo Vallecano s’est expliqué…

« On a raté nos occasions et ils ont profité de nos erreurs pour marquer leurs buts. C’était difficile dans la bataille du milieu, il nous fallait beaucoup de communication. On avait pour mission de contrôler leurs joueurs qui étaient dans l’entre jeu, je pense qu’on l’a assez bien fait… mais ils ont été plus réalistes car c’est sur les erreurs qu’on a commises que nous avons été punis. »

Avec la coupe d’Afrique des nations (CAN) qui arrive très bientôt, il faudra se remettre d’aplomb très rapidement, selon le frère cadet de Pathé Ciss.

« Je ne pense pas qu’il y avait un si gros écart que ça, on a eu trois grosses occasions qu’on n'a pas mises au fond. Maintenant on doit se reposer et se remettre au travail pour les prochains échéances…