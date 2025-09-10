Ambassade turque piégée : un réseau de faussaires au cœur d’une escroquerie aux visas à Dakar


Ambassade turque piégée : un réseau de faussaires au cœur d’une escroquerie aux visas à Dakar
L’affaire a tout l’air d’un scénario bien ficelé digne d’un film policier, mais elle est tristement réelle. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, l’ambassade de Turquie à Dakar a été la cible d’un vaste réseau de faussaires spécialisés dans l’escroquerie au visa et la falsification de documents administratifs.
 
Une plainte qui met le feu aux poudres
 
Tout a commencé le 19 août dernier, lorsque le directeur général du Centre de demande de visa de l’ambassade de Turquie a déposé une plainte contre un certain Aliou N., accusé d’avoir soutiré de l’argent à plusieurs demandeurs de visa en leur remettant de faux reçus. Présenté comme un simple démarcheur, Aliou N. promettait monts et merveilles à ses victimes en leur assurant l’obtention rapide de visas turcs.
 
Très vite, les enquêteurs mettent la main sur lui à Fass Mbao. Lors d’une perquisition dans sa chambre, les limiers découvrent plusieurs documents de voyage. Acculé, le suspect passe aux aveux. Il se décrit comme un simple intermédiaire chargé de “trouver des clients” et de collecter l’argent pour le compte de ses complices.
 
L’agence de voyage qui n’en était pas une
 
Les déclarations d’Aliou N. permettent de remonter à Moussa D., présenté comme l’un des cerveaux de l’escroquerie. Ce dernier est arrêté à Hamo, dans une agence de voyage située près du marché Ndiarème. Mais ce qui semblait être une structure légale n’était en réalité qu’une couverture pour des activités frauduleuses.
 
Sur place, les enquêteurs tombent sur une véritable caverne d’Ali Baba : des passeports, des cachets administratifs, de faux relevés bancaires, des numéros Ninea et même des registres de commerce falsifiés. Un arsenal complet destiné à donner une apparence officielle à l’arnaque.
 
Un troisième complice en fuite
 
Si Aliou N. et Moussa D. ont été déférés au parquet, le réseau n’a pas encore été totalement démantelé. Un troisième homme, Abdoulaye G. alias Naby, présenté comme l’un des cerveaux du groupe, est actuellement en cavale. Il est activement recherché par les autorités.
 
De nouvelles victimes en perspective
 
D’après les informations rapportées par L’Observateur, l’ambassade de Turquie a signalé que d’autres candidats au visa seraient tombés dans le piège du réseau. De nouvelles plaintes pourraient donc s’ajouter au dossier, ce qui laisse penser que l’escroquerie aurait fait beaucoup plus de victimes qu’initialement estimé.
Mercredi 10 Septembre 2025
