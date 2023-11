Ama Baldé double Modou Lô et se dirige en premier vers l’arène nationale de Pikine avec son convoi

C’est l’un des défis que s’était fixé le lutteur de Pikine, venir en premier à l’arène nationale de Pikine avec son staff et ses supporters et remporter le pari de la mobilisation. Un défi en passe d’être gagné par Ama Baldé dont les milliers de fans ont très tôt envahi les gradins de l’arène de Pikine. Mieux encore, le pikinois convoqué par le comité national de gestion de la lutte (CNG) à 16h45, s’est rendu au stade quasiment deux heures à l'avance pour marquer le coup et tenter de prendre l’ascendant psychologique...