Alioune Tine rend hommage à Ali Haidar : "Un écolo au service de la Nation"

Le fondateur d'Africa Jom Center, Alioune Tine, a salué la mémoire et l'engagement d'Ali Haidar, militant écologiste de longue date, à l'approche d'une cérémonie d'hommage qui lui est dédiée le 19 juillet à Ziguinchor.





Dans un message empreint d'émotion et de reconnaissance, Alioune Tine a rappelé que "le droit à un environnement sain est un droit constitutionnel du citoyen sénégalais", un principe qu'Ali Haidar a incarné avec constance et détermination. "Hommage à Aly Haidar pour service rendu à la Nation, militant de l'écologie et de la promotion d'un environnement sain", a écrit Alioune Tine sur X (anciennement Twitter), exprimant au passage ses regrets de ne pouvoir être présent à la cérémonie pour des raisons personnelles.





L'activiste des droits humains a même lancé un appel symbolique en faveur du militant écologiste : "Ma forte conviction est que nous devons promouvoir la candidature d’Aly Haidar pour le Prix Nobel de la Paix", a-t-il conclu.



Il est à noter que la commune de Ziguinchor a récemment célébré la fête du palmier, le samedi 12 juillet, un événement fortement porté par l'écologiste Ali El Haidar.