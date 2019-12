Aliou Sall à la présidente du HCCT : « Vous n’êtes pas seulement une remplaçante. Vous êtes à votre place »

Son audition au Haut conseil des collectivités territoriales(HCCT), dans le cadre de la deuxième séance plénière de la session extraordinaire de cette institution, a servi de tribune à Aliou Sall pour rendre un hommage à sa présidente, Aminata Mbengue Ndiaye, nommée en remplacement de feu Ousmane Tanor Dieng.

« Vous n’êtes pas seulement une remplaçante. Vous êtes à votre place », a laissé entendre le président de l'association des maires du Sénégal.

L'édile de Guédiawaye de rappeler que l'actuelle présidente du HCCT a reçu, il y a deux années, de l'association des maires du Sénégal, le Kaala de la femme qui s'est le plus distinguée pour la promotion de la décentralisation et du développement local.

« Ayant participé avec vous à des missions au pied de l'Himalaya, aux confins de l'Inde et de la Chine, bravant les insectes, l’hostilité climatique, l'alimentation dépaysante, je peux témoigner que vous êtes une femme courageuse, endurante et intelligente », a poursuivi le premier magistrat de la ville de Guédiawaye qui, s'adressant aux membres du HCCT leur dira : « Vous avez une très grande présidente ».



Aliou Sall est auditionné sur l'expérience des maires sur la problématique du nettoiement des villes et de leur désencombrement.