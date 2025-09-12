Air Sénégal : Le vol Dakar-Paris HC403 reprogrammé, ce vendredi

Air Sénégal a annoncé, ce jeudi 11 septembre 2025, une modification des horaires de son vol HC403 Dakar-Paris. Prévu initialement le vendredi 12 septembre à 00h05, le départ est désormais fixé à 11h40, avec une convocation des passagers à 07h00 GMT.



La compagnie nationale précise que cette reprogrammation ne concerne pas le vol HC404 Paris-Dakar, qui maintient ses horaires habituels.



Dans son communiqué, Air Sénégal assure que toutes ses équipes restent mobilisées pour assister et accompagner les passagers concernés par ce changement.



Pour toute information complémentaire, la compagnie invite les voyageurs à contacter son service client au +221 301 15 15 15 ou par mail à presse@airsenegalsa.sn .

