Aide Tabaski : le maire Alioune Ndoye au chevet des populations de Dakar Plateau avec près 6oo millions.

Le maire de la commune de Dakar Plateau poursuit son assistance auprès des populations de sa commune, notamment les plus démunies. En effet, après avoir accompagné les étudiants de Dakar-Plateau par l'octroi d'une deuxième aide pour l'année 2020-2021, le maire Alioune Ndoye compte accompagner près de 12.000 bénéficiaires pour l'aide Tabaski.



À cet effet, près de 600 millions ont été décaissés par le maire pour les besoins des aides Tabaski. Ainsi, rassure-t-il, cette opération sera faite dans la plus grande transparence, avec la mise à disposition des mandats récupérés directement à la Perception par les bénéficiaires, suite à une inscription au préalable via une plateforme informatique...