Aguibou Diallo disséque " LE DÉSASTRE SÉNÉGALAIS dans Auteurs

Le désastre sénégalais, a l'ombre des décombres est le titre de l'ouvrage d'Aguibou Diallo paru aux éditions l'harmattan. L'auteur figure du militantisme politique appelle a un éveil des consciences pour une sortie de crise. Aguibou Diallo estime que la sublimation des esprits moyens sous le régne de Senghor et de Diouf , suivie de la sanctuarisation de l'appareil d'Etat au profit de beaucoup de médiocres sous Wade et Macky Sall, sont la cause de la situation tendue que le pays traverse et qu'il est temps qu'on revoit les rapports de classe entre dirigeants et dirigés pour un Sénégal prospére. L'écrivain est l'invité de l'émission AUTEURS.