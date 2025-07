Agression et Noyade à Cambérène : La famille de Thierno Ba dément l'implication de la victime dans l'agression

Au lendemain des violents événements survenus à Cambérène et de la publication d'un communiqué de police évoquant une agression le dimanche 22 juin, la famille de la victime, Thierno Ba, apporte des clarifications. Dans une déclaration, elle assure que leur fils n'est aucunement impliqué dans l'agression rapportée par la police. Ce soulèvement populaire serait plutôt l'expression de la frustration et de la colère que les jeunes éprouvent envers les forces de l'ordre.



La version de la famille



« La famille de Thierno Ba a pris connaissance avec regret du communiqué de la Police nationale relatant une agression qui se serait produite sur la plage de Cambérène le dimanche 22 juin aux environs d’une heure du matin. Elle tient à préciser que leur fils Thierno Ba, exerçant la profession de plombier avec sérieux et compétence, reconnu par tous, n’est en rien concerné par cette agression, » peut-on lire dans leur déclaration.



La famille souligne la tradition locale : « Qui connaît les populations de Cambérène sait qu’il est de tradition que les jeunes restent à la plage toute la journée et une très bonne partie de la nuit, s’adonnant à des loisirs. »



Décrivant Thierno Ba comme « un homme paisible, sans histoire et très émotif », la famille suggère que c'est « certainement la raison pour laquelle, pris de peur suite à l’irruption des policiers et aux supposés coups de feu tirés en l’air, il se serait jeté dans la mer, mettant en péril sa vie. »



Appel au calme et attente des résultats de l'autopsie



La famille de Thierno Ba s'en remet à la volonté divine et attend les résultats de l'autopsie pour être éclairée sur les causes exactes du décès.



« La connaissance de la nature et du potentiel de Thierno Ba permet de comprendre la frustration que les jeunes éprouvent. Cependant, nous les appelons au calme et à accepter la volonté divine, comme nous l’a enseigné le saint maître, notre guide Seydina Limamou Laye, » conclut la déclaration.