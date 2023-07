Afrobasket féminin 2023 / Tapha Gaye : « Les déclarations d’intention ne servent à rien ! Gagner ne se décrète pas ! »

Face à la presse ce mercredi matin dans le cadre de la publication de sa pré-liste de 14 joueuses sélectionnées afin de prendre part au prochain afrobasket féminin (26 juillet au 6 août), le sélectionneur des Lionnes, Moustapha Gaye, ne veut pas se fixer d’objectifs. « Les déclarations d’intention ne servent à rien ! Gagner ne se décrète pas ! » À l’en croire, dans la reconquête du titre qui leur échappe depuis l’afrobasket 2015, il faut faire le travail et ne pas se fixer de limites, tout en avançant sereinement. Le Sénégal sera face au Mali et à l'Ouganda dans la poule C.