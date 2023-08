Afrobasket : Le coach Tapha Gaye sous la menace d’une enquête fédérale après son geste violent sur Fatou Pouye…

Démissionnaire de son poste de sélectionneur des Lionnes, Tapha Gaye pourrait aussi voir son poste de directeur technique national (Dtn) menacé. D’après les informations relatées par le journal Le Quotidien, son comportement violent lors de l'Afrobasket féminin a sérieusement irrité la Fiba-Afrique qui pourrait sanctionner le « récidiviste. »



Nos confrères du Quotidien informent que la Fédération sénégalaise de basket dirigée par Babacar Ndiaye, a été saisie au sujet de ladite affaire. Alors que le basket sénégalais n'a pas encore fini de digérer la finale perdue face au D'Tigress, et la sortie musclée de Cierra Dillard sur les réseaux sociaux pour s’en prendre à son coach, Tapha Gaye, voilà qu'une autre affaire risque d’occuper l’instance fédérale dans les prochains jours.



Un nouveau dossier qui a été déposé sur sa table. En effet, selon une source proche de Fiba/Afrique, une enquête sur le comportement du coach des Lionnes, suite à son attitude lors de la demi-finale face au Cameroun, a été ouverte par la Fiba. Pour rappel, le technicien sénégalais s'en était pris violemment à la joueuse sénégalaise, Fatou Pouye (26 ans, en plein match, sous prétexte que celle-ci n'avait pas respecté ses consignes. Un mauvais geste qui pourrait être lourd de conséquences pour le Dtn sénégalais qui, au-delà de l'agression sur sa joueuse, s'en est aussi pris à un supporter sénégalais, allant jusqu'à vouloir le rejoindre dans les gradins, avant d'être interpellé par des membres du staff technique.



Une mauvaise image qui passe mal. Suffisant pour que les responsables de la Fiba saisissent la Fédé de basket pour qu'elle se penche sur ce dossier afin de prendre des sanctions à l'encontre du technicien sénégalais. C'est ainsi que, informe notre interlocuteur, il a été demandé à l'instance dirigeante du basket sénégalais de prendre des sanctions à l'encontre de son Dtn et sélectionneur qui a d'ailleurs quitté le banc des Lionnes à la fin de l'Afrobasket. Et la source de rappeler que le désormais ex-coach des Lionnes avait déjà reçu un avertissement de la part de FIBA lorsqu’il avait physiquement agressé l’une de ses joueuses, Ramata Daou lors de l’Afrobasket 2015.



Du coup, et toujours selon notre interlocuteur, la Fédération sénégalaise, qui n'a jusqu'ici pas sanctionné Tapha Gaye, risque de recevoir une amende financière. Quant au sélectionneur, pour avoir déjà reçu un avertissement à l'époque sur l'affaire Ramata Daou, il s'expose inéluctablement à une sanction venant de la Fiba.Seulement, précise la source, « la Fiba est obligée d'attendre les décisions qui seront prises par la Fédération sénégalaise à l'encontre de l'entraîneur, avant de statuer sur l'affaire.» Reste à savoir si la fédération sénégalaise de basket va prendre des mesures fermes, à cet effet.