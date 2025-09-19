Affaire Waly Seck : Le piège de la Centif se resserre, la traque s’intensifie … nouvelles arrestations en cascade

D’après Libération, Ibrahima Ba avait constitué, en partenariat avec Amadou Sall, une société civile immobilière (SCI) baptisée CTS, dont la gérance avait été confiée à Cheikh Tidiane Seck.



Cette structure, officiellement créée pour un projet immobilier, est désormais dans l’œil du cyclone. La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a en effet détecté d’importants mouvements financiers suspects sur les comptes de la SCI, soupçonnée d’être une société écran destinée au blanchiment de fonds.



Pire encore, un proche d’Amadou Sall, actuellement en fuite, et présenté comme le dépositaire des comptes de la SCI CTS et d’une autre société baptisée STS Sara, aurait procédé à plusieurs versements dépassant le milliard de francs CFA. Ces flux financiers faramineux, inscrits dans le rapport de la Centif, renforcent les soupçons d’un vaste système de dissimulation d’avoirs illicites.

L’affaire autour du « dossier Centif » impliquant le chanteur Waly Seck, connaît un nouveau rebondissement spectaculaire. Selon le quotidien Libération , les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC) poursuivent une série d’interpellations liées à une vaste enquête pour association de malfaiteurs en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux.Après l’arrestation de Saliou Sylla, gérant des Ets Salou Sy. A, c’est désormais Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, qui a été cueilli par les limiers, en même temps que son chauffeur Cheikh Tidiane Seck.