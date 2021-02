Affaire Sonko : Me El Hadj Diouf va défendre les intérêts de Adji Sarr.

Me El Hadj Diouf défendra les intérêts de Adji Sarr face à Oumane Sonko qu’il accuse de viols répétés et menaces de mort. L’avocat a annoncé au cours de l’émission Balance sur Walf’ TV, son intention de s'installer dans le dossier.





« J’ai constaté que des sénégalais sont avec Sonko. Donc, j’ai pris l’engagement, ici, de défendre Adji Sarr », a dit le conseil. La « robe noire », qui s’était déjà illustrée dans l’affaire Khalifa Sall, s’apprête à défendre la partie civile de l’une des affaires de l’année. Reste à savoir quel pourrait être l’impact de sa constitution. Parviendra-t-il à faire condamner le leader de Pastef/Les Patriotes ?



L’avocat politicien est rompu aux combats judiciaires très médiatiques. Il était chargé de défendre Karim Wade, en 2012, dans l’affaire de l’enrichissement illicite.



L’avocat est bien connu pour le regard qu'il porte sur les révélations du leader de Pastef et pour sa critique de la « méthode Sonko ». Sur les plateaux de télévision, il ne cache pas ses divergences avec le candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2019...