Affaire Sadio Mané : Henry Camara, et les frères Dame et Ousmane Ndoye apportent leur soutien au Nianthio

Les anciens internationaux ont profité du mini tournoi de football amateur dénommé « Star Legaue » pour se prononcer sur la situation de Sadio Mané actuellement en grande délicatesse dans son club le Bayern Munich. De l’avis de Henry Camara, Sadio Mané doit rester fort et tourner la page pour revenir en force et s’imposer en baviere. Malgré sa grosse bagarre avec Leroy Sané et les sanctions qui s’en sont suivies, Ousmane et Dame Ndoye ont aussi relativisé tout invitant les sénégalais à le soutenir massivement.