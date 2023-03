Affaire « Kopar Express » : Après Hannibal Djim, un autre cerveau de la fintech tombe.

La plateforme de services et ses initiateurs sont dans l’œil du cyclone. L’interpellation de Mouhamadou Samba Djim alias Hannibal aura fait visiblement, avancer l’enquête sur l’objectif de ces fonds générés dans cette plateforme. Dans le cadre de cette enquête, un autre cerveau a été interpellé. Il s’agit de Seydou Nourou Bâ, actionnaire et prestataire à Kopar Express. Il a été placé hier lundi, sous mandat de dépôt par le juge du 2° cabinet Mamadou Seck. Dans sa parution de ce mardi, « l’Observateur » fait savoir que Seydou Nourou est un militant actif de Pastef-les Patriotes soupçonné de financer, via Kopar Express, des activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves.



En effet, considéré comme un maillon essentiel de cette plateforme, l’ouverture d’une information judidiaire adressée à une délégation judiciaire à la Sûreté Urbaine de Dakar pour creuser davantage sur cette affaire jugée nébuleuse ne serait pas de trop, d’après le juge d’instruction. Seydou Nourou Ba qui aurait détenu 25% des actions de Kopar Express a dégagé, selon l’Observateur, toutes ses responsabilités, disant ne pas connaitre Hannibal Djim. N'empêche, les policiers l'ont installé au cœur de l'affaire en le plaçant en garde à vue. Ensuite, Il a été présenté au juge d’instruction vendredi passé.



Hier face au juge d’instruction, Seydou Nourou Ba a campé sur sa position niant avoir un quelconque lien avec Hannibal. Malgré tout, il a été inculpé des infractions de complot contre l'autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d'activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves. Des charges également retenues contre Hannibal Djim, actuellement en prison.