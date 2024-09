Affaire Jérôme Bandiaky: Le mis en cause bénéficie encore d'un retour de parquet...Le dossier confié au juge du 1er cabinet

Jérôme Bandiaky alias " Sniper" a bénéficié ce mardi d'un nouveau retour de parquet. Ainsi, le dossier a été confié au juge du 1er cabinet en vue d'une probable inculpation.



M. Bandiaky pourrait être poursuivi pour escroquerie (le logement de fonction qu'il occupe depuis plusieurs années), détention d'armes et de munitions sans autorisation administrative (il s'agit de deux armes: la première est une arme automatique de calibre 22 trouvée dans son domicile à Mbour et une seconde arme qui a été trouvée dans sa maison à Dakar , dont le permis avait déjà expiré) et enfin pour usurpation de fonction (qui porte sur le passeport diplomatique qu'il détenait et sur lequel il est mentionné agent administratif).