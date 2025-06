Affaire Hold-up numérique à la SGBS : Le conseiller bancaire Oumar Bah écroué

L’affaire révélée dans les colonnes du journal Libération éclaire une faille de sécurité inquiétante au sein de l’une des plus grandes banques de la place. Selon le quotidien, le service de contrôle interne de la Société Générale a mis la main sur une série de transactions suspectes remontant à novembre 2022. Pendant plus d’un an et demi, Oumar Bah aurait mené pas moins de cinq opérations frauduleuses totalisant 74.058.966 FCFA.



Mais l’ingéniosité du stratagème glace les experts bancaires. Comme le rapporte Libération, le conseiller ciblait précisément des comptes inactifs ou saisis, autrement dit des comptes laissés-pour-compte, souvent oubliés, donc peu surveillés. Une fois les fonds subtilisés, ils transitaient dans un compte ouvert au nom d’un neveu du mis en cause, établi à l’étranger, avant d’être redirigés — via des virements électroniques effectués avec l’application mobile « SG Connect » — vers ses propres comptes domiciliés à la Société Générale, à la Bank of Africa, ainsi qu’à la Banque de l’Habitat du Sénégal.



C’est la Division des investigations criminelles (DIC) qui, alertée par la banque, a mené l’enquête et procédé à l’interpellation de l’agent incriminé. À l’issue de l’enquête préliminaire, le juge du troisième cabinet financier a inculpé