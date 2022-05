Affaire Gana Guèye : l’artiste Booba tance les coéquipiers du milieu sénégalais et félicite le Président Sall.

Idrissa Gana Guèye continue de recevoir le soutien de ses compatriotes sénégalais disséminés un peu partout. Ainsi, il vient de recevoir celui du rappeur « Booba ».



Très acerbe sur les réseaux sociaux, le « Duc de Boulogne » a interpellé directement les coéquipiers de Gana Guèye et même un certain Kylian Mbappé. Il leur a reproché leur manque de soutien vis-à-vis de leur milieu de terrain.



« Bonjour Kylian que pensez-vous de la polémique sur votre coéquipier et pourquoi ne pas lui montrer plus de soutien (vous ou les autres joueurs) vu que vous êtes une “équipe”? Ne trouvez-vous pas que ses droits moraux sont bafoués? Merci de me répondre. #soisdigne 🏴 ‍ ☠ ️ » a-t-il tweeté.



Sur le soutien affiché du Président Macky Sall, l‘auteur de « éléphant » revient avec un gros tacle tout en félicitant le Président Sall. « On va voir combien de footeux soutiennent leur collègue. Merci M le Président », a-t-il répondu en commentaire. Du Booba tout craché...