Affaire Bocar Samba Dièye / Cbao : L'acsif compte mener une pétition pour soumettre le dossier à l'hémicycle et au Cese.

L'affaire dite Bocar Samba Dièye/Cbao se poursuit. En effet, l'association des clients et sociataires des institutions financières (acsif) ne compte pas rester les bras croisés dans l'affaire opposant l'opérateur économique Bocar Samba Dièye et la CBAO Attijariwafa Bank Sénégal, si toutefois cette dernière conteste une deuxième fois le rapport d’experts qui a été commandité par la Cour Suprême et qui est favorable à Bocar Samba Dièye tout comme le premier.



"Nous sommes au regret de constater dans ce dossier que la Cbao ne veut pas un avis technique encore moins d'expertise. Car, on ne peut que juger sur la base de ce rapport et des propos complémentaires que les avocats apporteront", a soutenu le président de l'acsif, Famara Ibrahima Cissé ce lundi face la presse.



Ainsi, l'acsif qui veut aller jusqu'au bout du combat compte cette fois-ci sur le soutien des sénégalais pour mener une pétition (un million de signatures) afin de faire parvenir ce dossier à l'Assemblée nationale et au Conseil économique social et environnemental (Cese) pour que ces derniers se prononcent sur cette "question assez délicate et qui relève tout simplement d'un abus bancaire", a soutenu Famara Ibrahima Cissé, président de l'acsif.