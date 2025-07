Affaire Badara Gadiaga : Le chroniqueur se trouve actuellement à la cave du tribunal de Dakar

Le chroniqueur de la TFM, Badara Gadiaga, placé en garde à vue depuis le mercredi 9 juillet 2025, se trouve actuellement à la cave du tribunal de Dakar, selon des sources proches du dossier. Il doit faire face au procureur dans les prochaines heures.



Convoqué initialement par la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) pour des propos jugés contraires aux bonnes mœurs tenus lors de l’émission "Jakaarlo Bi", Badara Gadiaga a vu sa garde à vue prolongée, suscitant une vague d’indignation sur les réseaux sociaux et dans une partie de l’opinion publique.



Depuis sa convocation, plusieurs figures publiques, politiques et membres de la société civile ont manifesté leur solidarité avec le chroniqueur. Des rassemblements spontanés ont eu lieu devant les locaux de la DSC et au tribunal pour exiger le respect de la liberté d’expression et la fin des intimidations à l’encontre des journalistes et chroniqueurs.