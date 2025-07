Affaire Badara Gadiaga : Le PDS apporte son soutien au chroniqueur et exige sa libération immédiate

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) exprime sa vive préoccupation face aux récentes arrestations et convocations. Ces pratiques, qui rappellent selon le parti libéral « les dérives d’un pouvoir autoritaire, traduisent une volonté manifeste d’instrumentalisation de l’appareil judiciaire à des fins de répression des voix dissidentes. »



Le PDS rappelle avec force que la liberté d’opinion et d’expression constitue l’un des piliers fondamentaux de toute démocratie véritable. « Ce droit inaliénable ne peut être sacrifié au profit d’une volonté de contrôle ou de silence imposé. En tant que parti profondément attaché à la consolidation démocratique du Sénégal, le PDS réaffirme sa détermination à défendre ces libertés fondamentales, conquises de haute lutte par les générations précédentes », a soutenu le PDS. Le parti appelle le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à « prendre ses responsabilités pour mettre un terme immédiat à ces convocations et arrestations injustifiées et garantir un climat d’expression libre et apaisée, condition essentielle à la cohésion nationale. »



Le Parti Démocratique Sénégalais invite par ailleurs le gouvernement à « se recentrer sur les véritables priorités du pays : la flambée du coût de la vie, la précarité sociale, le chômage des jeunes, la crise du système éducatif et sanitaire, ainsi que la nécessité d’une relance économique audacieuse. »



Fidèle à son héritage et à son combat pour les libertés, « le PDS apporte son plein soutien au chroniqueur Badara Gadiaga, convoqué ce jour à la police, et exige la libération immédiate de tous les prisonniers d’opinion. »