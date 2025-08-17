Affaire ASER - AEE POWER : Thierno Alassane Sall dénonce « l’indifférence » du ministre des finances concernant sa question écrite

Le député et président de La République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, dénonce l’indifférence du ministre des Finances et du Budget. Alors que le ministère vient de publier son rapport trimestriel, le député a tenu à rappeler qu'il a adressé une question écrite au ministre le 12 juin 2025 et n'a, à ce jour, reçu aucune réponse formelle.



Des primes et des avances payées en violation de la loi

Selon Thierno Alassane Sall, la raison de ce silence est claire. Le Ministère des Finances saurait pertinemment que les primes afférentes aux cautions sur avances de démarrage et les dépenses consenties ont été payées en violation de la réglementation en vigueur.



Pour le député, "une chose est de diffuser un communiqué de presse non signé, une autre serait de fournir, en toute connaissance de cause, des informations erronées à la Représentation nationale".



Une utilisation "préoccupante" de l'argent public

Plus grave encore, l'élu s'interroge sur le risque que l’argent des avances ait été utilisé par l'entreprise espagnole AEE Power EPC pour honorer ces primes. "Si tel était le cas, ce serait extrêmement préoccupant", se désole-t-il, avant d'ajouter : "Tout porte à croire que c’est précisément ce qui s’est passé dans le cadre de ce marché confié par l’ASER à l’entreprise espagnole."