Activités politiques et missions "gênantes" à l'international : "Macky Sall est maîtrisable" (Habib Sy)

Invité de l'émission "Point de Vue", Habib Sy qui est un allié du régime en place, a indiqué que leur "pouvoir n'est pas suffisamment sécurisé". Il a notamment pointé le fait que Macky Sall continue à se promener à travers le monde en menant tranquillement ses activités politiques.



"Il y a une pratique entre États. Vous êtes président de la République, vous quittez le pouvoir. Vous ne devez pas dans un pays étranger qui vous a accueilli, de là-bas continuer à mener des activités politiques. Vous ne devez pas à New-York où vous savez que le président de la République du Sénégal y est, y aller pour brouiller sa présence et son message. Vous n'avez pas le droit de le faire. Et je crois que l'État devrait être plus attentif à ce niveau", a-t-il fait remarquer.

Habib Sy est allé plus loin dans sa réflexion. "Si vous y ajoutez le cas de Madiambal Diagne, qui est interpellé à l'aéroport, qui réussit après à passer à travers les mailles du filet etc. Je dis que nous ne sommes pas suffisamment sécurisés. Il faut que cette question soit réglée. Macky Sall ne doit plus à partir de l'étranger, continuer à mener des activités politiques ici au Sénégal. S'il veut faire de la politique, il n'a qu'à venir ici, mais ça c'est à l'État du Sénégal de le régler".

Macky Sall est maîtrisable...

"Macky Sall est maîtrisable quand même pour reprendre l'expression de nos amis congolais. Ce n'est pas normal! Entre États, le problème peut se régler. Il ne peut pas être au Maroc, là bas à distance et organiser son parti comme ça, influencer, faire de l'opposition. Non ce n'est pas possible! Cela ne se voit nulle part dans le monde. Il n'y a que le Sénégal qui le permet".

Et de conclure : "Moi je ne dis pas qu'il faut faire un mandat d'arrêt parce que le président de la République, c'est très compliqué pour l'arrêter. Mais s'il veut continuer à faire de l'opposition, il n'a qu'à venir ici..."